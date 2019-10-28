Комиссия Мосгордумы поддержала проект бюджета столицы на три года

Документ рекомендовали принять в первом чтении

Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовала столичному парламенту принять в первом чтении проект закона Москвы "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы". Такое решение было принято в ходе заседания комиссии, передает ТВЦ.RU.

С точки зрения расходов проект бюджета Москвы сохраняет преемственность с бюджетами прошлых лет и является программным, социальным и инвестиционным.

Согласно документу, прогнозируемые доходы бюджета столицы в 2020 г. составят 2 трлн 798 млрд 726,5 млн руб., в 2021 г. - 3 трлн 64 млрд 152 млн руб., в 2022 г. - 3 трлн 356 млрд 190,9 млн руб.

Объем налоговых доходов бюджета Москвы на 2020 г. прогнозируется в сумме 2 трлн 541 млрд 42,4 млн руб., в 2021 г. - 2 трлн 808 млрд 356,8 млн руб., в 2022 г. - 3 трлн 101 млрд 398 млн руб.

Из доходов бюджета федеральные налоги в 2020 г. составят 2 трлн 188 млрд 63,6 млн руб., в 2021 г. - 2 трлн 422 млрд 537,1 млн руб., в 2022 г. - 2 трлн 677 млрд 744,1 млн руб.

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Региональные и местные налоги в 2020 г. в структуре доходов составят 210 млрд 265,8 млн руб., в 2021 г. - 219 млрд 333,2 млн руб., в 2022 г. - 228 млрд 431,5 млн руб.

Расходы бюджета составят: в 2020 г. - 3 трлн 150 млрд 11,1 млн руб., в 2021 г. - 3 трлн 278 млрд 306,6 млн руб., в 2022 г. - 3 трлн 379 млрд 27,7 млн руб.

Дефицит бюджета в 2020 г. составит 351 млрд 284,6 млн руб., в 2021 г. - 214 млрд 154,7 млн руб., в 2022 г. - 22 млрд 836,8 млн руб.

Проект бюджета сформирован в условиях устойчивого роста экономики на 2-3% в год и низких темпов инфляции на уровне 3,7% ежегодно.

Ожидается, что в 2020 году доходы городского бюджета увеличатся на 8,0% к предшествующему году, в 2021-2022 годах прогнозируется рост доходов на 9,5% в год.

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