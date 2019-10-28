Собянин: Москва является одним из самых безопасных мегаполисов мира

Это способствует устойчивому экономическому развитию города

Правоохранительные органы Москвы смогли предотвратить попытки организации массовых беспорядков в городе, заявил мэр столицы Сергей Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений. Он отметил, что в этом году заметен рост протестной активности по всему миру. И большая системная работа, которая проводится сотрудниками столичных правоохранительных органов, дает свои результаты. Так, за последние девять лет число разбойных нападений и грабежей в городе уменьшилось в пять раз.

Современная Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира. Во многом благодаря новейшим информационным технологиям. Система "умный город" - это камеры наружного видеонаблюдения, а еще успешно запущенная в столице программа распознавания лиц на улице и в метро. Совсем скоро к ней подключат все городские камеры. На расширенном совещании по безопасности мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах работы этой системы. Количество разбойных нападений и грабежей в столице за последние десять лет уменьшилось в пять раз, угонов машин и квартирных краж - в четыре, убийств происходит вдвое меньше.

"Такими показателями может гордиться любой город мира. Сегодня Москва является одним из самых безопасных городов среди крупных городов Европы, Азии, Америки. Конечно, это заслуга тех, кто занимается правопорядком", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В том числе обеспечением порядка на улицах мегаполиса. Ежедневно в столице проходят десятки крупнейших мероприятий: концерты, митинги, мирные манифестации. Были и несогласованные акции. Однако они не достигли таких размахов, как в других странах.

Видео — "Собянин: две трети горожан считают Москву безопасным городом"

"В том же Гонконге - витрине капитализма, образцовом городе, образцовом с точки зрения правопорядка, произошли уличные беспорядки, которые привели к парализации всего города и бизнеса. Казалось бы, тишайший город Барселона - европейский, образцовый город - и там очень серьезные столкновения и беспорядки, кровь. Произошел целый ряд несанкционированных митингов, которые привели к серьезным проблемам на улицах Москвы и то, что они не переросли в тяжелые последствия, какие мы видим в других городах, это не заслуга их организаторов, наоборот, они хотели эскалировать эти события и довести их до критической черты. Это заслуга правоохранительных органов, которые обеспечили порядок на московских улицах", - сообщил Собянин.

С 1 октября вступил в силу закон о запрете размещения хостелов в жилых домах. В столице закроется почти сотня мини-отелей, половина из которых - в центре. Большинство проживающих в таких местах - нелегальные рабочие, которые ежедневно прибывают в столицу. В этом году в Москве значительно выросло количество получивших регистрацию иностранных граждан, налажена системная работа с гостиницами и работодателями. По словам мэра, количество выданных патентов приезжим должно быть значительно увеличено исходя из реального миграционного потока.

"Мигранты не должны обходиться работодателю дешевле, чем наши российские граждане. Это принципиально важная позиция. Мы должны добиваться того, чтобы любой человек, который приехал в Москву работать, должен быть зарегистрирован, должен платить налоги, как и москвичи", - заявил мэр Москвы.

Сегодня безопасность в Москве обеспечивают не только полиция и Росгвардия. Это ряд общественных движений. Московские дружинники и представители пунктов охраны правопорядка. Отличившиеся получили награды из рук мэра.

"В ходе мониторинга территории, то есть проверки жилого сектора, улиц, скверов и так далее, мы выявили около тысячи информаций, которые размещаются на стенах домов, на заборах, где угодно, в форме рекламы наркосайтов, которые рекламируют наркотические препараты. Мы в оперативном порядке информируем исполнительные органы", - сказал председатель Совета общественных пунктов охраны порядка ЦАО Москвы Юрий Милованов.

Но современная жизнь - это и новые вызовы. Сейчас столичные власти разрабатывают новые методы борьбы с киберпреступностью: телефонным мошенничеством и торговлей персональными данными, которые активно развиваются в интернет-пространстве.

Елена Сахно. "ТВ Центр".

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