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"С этим нужно покончить": кто на самом деле управляет Украиной

18:09
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Владимир Зеленский не способен контролировать ситуацию

Кремль внимательно следил за визитом Владимира Зеленского в Донбасс, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, Москва надеется, что президенту Украины удастся заставить подразделения радикалов выполнять приказы, ведь разведение необходимо для подготовки саммита нормандской четверки. Однако, судя по последним заявлениям радикалов, националисты не просто отказываются подчиняться Зеленскому, но и переходят к открытым угрозам.

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На Украине сегодня отмечают 75-ю годовщину полного освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Цветы к памятникам воинам несут те, кто помнит, какой ценой далась победа. И те, кто понимает, что нацистская идеология не имеет права на существование.

"Я бы хотел, чтобы к моему столетию, 10 декабря 2019 года, закончилась бы война, но пока этим не пахнет. Очень жаль. Власть сменилась, а изменений нет", - заключил ветеран.

Вооруженный конфликт в Донбассе на сегодняшний день стал самым затяжным, масштабным и кровопролитным в Европе после Второй мировой войны. Возлагая цветы к памятнику Неизвестному солдату глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук отметил, что на Украине подняли голову представители различных радикальных течений - и это нужно остановить.

"Мы сегодня должны сделать всё - и это касается нашей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" - чтобы идеи неонацизма, которые, к сожалению, пытаются сегодня протолкнуть в качестве, в том числе, национальной идеи, никогда не господствовали в нашей стране. И, говоря, о боевых действиях и мирном урегулировании, надо сказать о том, что это главная сегодня проблема, с которой необходимо покончить", - сказал Медведчук.

Владимир Зеленский вместе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. Церемония была более чем скромной. Ни речи главы государства, ни общения с ветеранами. Впрочем, президенту сейчас явно не до тех стариков, чьими руками ковалась победа. Ему бы как-то уладить ситуацию с ветеранами АТО и действующими бойцами различных националистических формирований. Они отказываются сложить оружие и всячески препятствуют отводу войск на линии разграничения. Неудачные гастроли основателя "Квартала-95" в Золотое наглядно показали: президентский приказ - радикалам не указ. Верховный главнокомандующий не способен контролировать ситуацию на фронте. Так, в офисе Зеленского заявили: Нацкорпус находится в Золотом незаконно и должен оттуда уйти. Националисты в ответ пригрозили прислать в Донбасс 10 тысяч бойцов и сорвать разведение.

В администрации президента говорят: незаконное оружие радикалов вывезено.  Представитель партии "Национальный корпус' опровергает это.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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