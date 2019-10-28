Завершился прием заявок на конкурс "Лидеры России"

Организаторы сообщили, что им поступило более 230 тысяч заявок

Приём заявок на конкурс "Лидеры России" завершён. Они поступили не только из регионов нашей страны, а ещё из 68 стран. В этом году свои силы в состязаниях управленцев захотели попробовать более 230 тысяч человек.

На первом этапе участникам предстоит рассказать о себе и своих достижениях в коротком видеоинтервью. А дальше организаторы предусмотрели целый блок тестов. Среди них и задачи на принятие решений, и проверка навыка чтения графиков и диаграмм, анализ таблиц. Также участники продемонстрируют свои кругозор и эрудицию. Причём на выполнение этих дистанционных заданий будет дано три попытки.

Не менее сложный и очный этап конкурса. Финалисты "Лидеров России" получат образовательный грант в размере одного миллиона рублей. А победители смогут в течение года работать с наставниками из числа руководителей крупных компаний и корпораций, а также с представителями правительства, министрами или губернаторами. О нововведениях в этом сезоне конкурса "Лидеры России" рассказал его руководитель Алексей Комиссаров, передает "ТВ Центр".

"В этом году кроме основного конкурса "Лидеры России" появилось ещё трип специализированных трека – это здравоохранение, наука, а также финансы и технологии. В этих треках, помимо основных испытаний, которые предусмотрены для всех участников, будут ещё профессиональные тесты на знание специфики той сферы, в которой люди работают. Мы хотим, чтобы среди учёных больше было руководителей именно из учёных. Среди медиков - тех, кто так или иначе связан со здравоохранением. И та же ситуация с финансами и современными технологиями", - сказал руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.