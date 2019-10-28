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Завершился прием заявок на конкурс "Лидеры России"

18:11
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Организаторы сообщили, что им поступило более 230 тысяч заявок

Приём заявок на конкурс "Лидеры России" завершён. Они поступили не только из регионов нашей страны, а ещё из 68 стран. В этом году свои силы в состязаниях управленцев захотели попробовать более 230 тысяч человек.

На первом этапе участникам предстоит  рассказать о себе и своих достижениях в коротком видеоинтервью. А дальше организаторы предусмотрели целый блок тестов. Среди них и задачи на принятие решений, и проверка навыка чтения графиков и диаграмм, анализ таблиц. Также участники продемонстрируют свои кругозор и эрудицию. Причём на выполнение этих дистанционных заданий будет дано три попытки.

Не менее сложный и очный этап конкурса. Финалисты "Лидеров России" получат образовательный грант в размере одного миллиона рублей. А победители смогут в течение года работать с наставниками из числа руководителей крупных компаний и корпораций, а также с представителями правительства, министрами или губернаторами. О нововведениях в этом сезоне конкурса "Лидеры России" рассказал его руководитель Алексей Комиссаров, передает "ТВ Центр".

"В этом году кроме основного конкурса "Лидеры России" появилось ещё трип специализированных трека – это здравоохранение, наука, а также финансы и технологии. В этих треках, помимо основных испытаний, которые предусмотрены для всех участников, будут ещё профессиональные тесты на знание специфики той сферы, в которой люди работают. Мы хотим, чтобы среди учёных больше было руководителей именно из учёных. Среди медиков - тех, кто так или иначе связан со здравоохранением. И та же ситуация с финансами и современными технологиями", - сказал руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

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