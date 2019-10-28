Успенская без нижнего белья закинула ногу на Меладзе

Валерий Шотаевич немного растерялся
Певица Любовь Успенская не перестает удивлять своих поклонников эпатажными фотографиями и смелыми заявлениями.
Так, 65-летняя артистка выложила в Instagram кадр, на котором она закинула ногу на певца Валерия Меладзе во время празднования десятилетия Crocus City Hall. При этом на Успенской было короткое черное платье, а несколькими дня ранее она призналась, что не носит нижнего белья.
В Сети принялись гадать, как на такое фото отреагировала законная супруга Меладзе Альбина Джанабаева, пишет интернет-портал "Дни.ру".
"Альбина порвет как тузик тряпку"
"Валера немного растерялся от такой откровенности со стороны Любы"
"Люба, а чего сразу ногу на плечо Меладзе не закинула?"
"Зачем это фото с Меладзе? Женатый же человек"
Месяц назад Успенская порадовала поклонников абсолютно обнаженной фотографией из душа.