Успенская без нижнего белья закинула ногу на Меладзе

Валерий Шотаевич немного растерялся

Певица Любовь Успенская не перестает удивлять своих поклонников эпатажными фотографиями и смелыми заявлениями.

Так, 65-летняя артистка выложила в Instagram кадр, на котором она закинула ногу на певца Валерия Меладзе во время празднования десятилетия Crocus City Hall. При этом на Успенской было короткое черное платье, а несколькими дня ранее она призналась, что не носит нижнего белья.

В Сети принялись гадать, как на такое фото отреагировала законная супруга Меладзе Альбина Джанабаева, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Альбина порвет как тузик тряпку"

"Валера немного растерялся от такой откровенности со стороны Любы"

"Люба, а чего сразу ногу на плечо Меладзе не закинула?"

"Зачем это фото с Меладзе? Женатый же человек"

Месяц назад Успенская порадовала поклонников абсолютно обнаженной фотографией из душа.