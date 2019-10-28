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Успенская без нижнего белья закинула ногу на Меладзе

17:39
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Валерий Шотаевич немного растерялся

Певица Любовь Успенская не перестает удивлять своих поклонников эпатажными фотографиями и смелыми заявлениями.

Так, 65-летняя артистка выложила в Instagram кадр, на котором она закинула ногу на певца Валерия Меладзе во время празднования десятилетия Crocus City Hall. При этом на Успенской было короткое черное платье, а несколькими дня ранее она призналась, что не носит нижнего белья.

 

В Сети принялись гадать, как на такое фото отреагировала законная супруга Меладзе Альбина Джанабаева, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Альбина порвет как тузик тряпку"

"Валера немного растерялся от такой откровенности со стороны Любы"

 "Люба, а чего сразу ногу на плечо Меладзе не закинула?"

 "Зачем это фото с Меладзе? Женатый же человек"

Месяц назад Успенская порадовала поклонников абсолютно обнаженной фотографией из душа.

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