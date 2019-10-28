Турки обвинили в гибели утонувшей девочки ее мать

Девочка умерла от травм, полученных в бассейне

Мать погибшей в турецком Бодруме 12-летней девочки, чью руку засосало в трубу бассейна, стала фигурантом уголовного дела.

Турецкая полиция считает, что Наталья не уследила за своей дочерью, что привело к трагедии. При этом женщина считается обвиняемой "второй степени", т.е. она виновата косвенно и, если ее вину докажут, то семья не получит никакой материальной компенсации за смерть девочки.

Основными обвиняемыми считаются сотрудники отеля, которые оставили трубу насоса открытой и не оказали должную помощь пострадавшей, пишет РИА Новости.

Трагедия произошла в отеле Sunhill в турецком Бодруме 18 августа. Руку девочки затянуло в насосную трубу на дне бассейна. Тяга была такой сильной, что ребенка смогли вытащить семь взрослых мужчин, после того, как сломали трубу.

За жизнь ребенка боролись турецкие и российские медики. До 21 августа врачи 4 раза фиксировали клиническую смерть, а накануне сообщалось, что у девочки лихорадка. Отец позже писал, что ребенку лучше, но затем россиянка скончалась.

Сотрудники правоохранительных органов Турции выясняют обстоятельства инцидента, а именно, почему на трубе не было решетки, которая должна быть предусмотрена согласно требованиям безопасности. Уголовное дело расследуется в Турции и России. Отель Sunhill временно закрыт.