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Возле стадиона московского "Спартака" вспыхнул сильный пожар (видео)

18:32
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Рядом находятся жилые дома

Недалеко от стадиона московского "Спартака" - "Открытие Арена" - начался пожар.

Как сообщили в МЧС интернет - изданию "Чемпионат", загорелась трава по адресу Волоколамское шоссе, дом 69. Площадь пожара выясняется, источник телеканала "360" сообщает о 100 квадратных метрах.

В данный момент на месте возгорания работают пожарные. По данным ТАСС, огонь не угрожает стадиону и близлежащим жилым комплексам. О пострадавших не сообщается.

"Огонь идет по кромке Москвы-реки, он никакой угрозы объектам экономики не представляет", - заявили в столичном МЧС.

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