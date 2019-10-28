ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Болгария выслала подозреваемого в шпионаже российского дипломата

18:42
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Уголовное дело было приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет

Болгария выслала российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже.

25 октября Болгария попросила отозвать сотрудника посольства, и в понедельник он покинул страну. Ранее состоялась встреча представителей МИД республики с российским послом на эту тему.

Как отмечает ТАСС, прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата, однако позже оно было приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет.

По данным болгарской стороны, российский дипломат с сентября 2018 года собирал с целью передачи иностранному государству информацию, представляющую государственную тайну.

Имя дипломата и другие подробности пока не сообщаются. Российское посольство к настоящему моменту не прокомментировало информацию о его высылке.

Ранее в Болгарии по подозрению в госизмене и шпионаже в пользу России задержали сразу трёх человек. Это Николай Малинов, глава национального движения "Русофилы", которое выступает за дружественные отношения Софии и Москвы, его заместитель Милен Чакыров, а также бывший главный редактор газеты "Дума" Юрий Борисов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Болгарии
Полиция Болгарии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.