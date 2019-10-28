Болгария выслала подозреваемого в шпионаже российского дипломата

Уголовное дело было приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет

Болгария выслала российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже.

25 октября Болгария попросила отозвать сотрудника посольства, и в понедельник он покинул страну. Ранее состоялась встреча представителей МИД республики с российским послом на эту тему.

Как отмечает ТАСС, прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата, однако позже оно было приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет.

По данным болгарской стороны, российский дипломат с сентября 2018 года собирал с целью передачи иностранному государству информацию, представляющую государственную тайну.

Имя дипломата и другие подробности пока не сообщаются. Российское посольство к настоящему моменту не прокомментировало информацию о его высылке.

Ранее в Болгарии по подозрению в госизмене и шпионаже в пользу России задержали сразу трёх человек. Это Николай Малинов, глава национального движения "Русофилы", которое выступает за дружественные отношения Софии и Москвы, его заместитель Милен Чакыров, а также бывший главный редактор газеты "Дума" Юрий Борисов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен