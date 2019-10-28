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Басилашвили, Фрейндлих и Пахмутова получили ордена от Путина

19:06
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Также посмертно награждены пилот и бортмеханик Ан-24

Президент России Владимир Путин наградил орденами и медалями деятелей культуры, многодетных родителей, общественных деятелей и государственных служащих.

Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, награды удостоились композитор Александра Пахмутова (орден Святого апостола Андрея Первозванного), актеры Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих – им вручили ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, пишет "Интерфакс".

Кроме того, Путин подписал указ о награждении медалью Нестерова бортпроводницы Елены Лапуцкой - в июне 2019 года она спасла жизни 43 пассажиров при аварийной посадке Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска. Аналогичную награду получил второй пилот самолета Сергей Сазонов, а погибшие бортмеханик Олег Бараднов и командир самолета Владимир Коломин - орден Мужества посмертно.

Также медалью "За спасение погибавших" награжден подросток 13-летний Дмитрий Новоселов. В мае этого года он спас двух 10-летних мальчиков, упавших в воду в Челябинской области, но сам выбраться из карьера не смог.

Видео: стюардесса спасла пассажиров Ан-24 в Бурятии ценой переломанных ребер

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