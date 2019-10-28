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Начальник полиции подмосковного Ступино попался на взятке

19:42
  • понедельник
  • 28 октября 2019

В преступлении также замешаны сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции

В Подмосковье задержали четырех сотрудников МВД, в том числе начальника полиции, при получении взятки в 500 тысяч рублей.
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Операцию провели сотрудники управления собственной безопасности МВД вместе с оперативниками ФСБ.

Речь идет о замначальника городского отдела МВД, руководителе отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, а также о двух оперуполномоченных подразделения, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту начата служебная проверка. Материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы.

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