Начальник полиции подмосковного Ступино попался на взятке

В преступлении также замешаны сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции

В Подмосковье задержали четырех сотрудников МВД, в том числе начальника полиции, при получении взятки в 500 тысяч рублей.

Операцию провели сотрудники управления собственной безопасности МВД вместе с оперативниками ФСБ.

Речь идет о замначальника городского отдела МВД, руководителе отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, а также о двух оперуполномоченных подразделения, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту начата служебная проверка. Материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы.