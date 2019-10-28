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Газовые переговоры России, ЕС и Украины затянулись

19:44
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Сторонам потребовалось в два раза больше времени, чем в предыдущий раз

В Брюсселе завершились трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа. Их основная тема - продление контракта на транзит газа из России в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце года.

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Новак поделился ожиданиями от газовых переговоров в Брюсселе

От России во встрече участвовали министр энергетики России Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Новак ранее позитивно оценил предстоящую встречу по газу, ожидая продвижения в вопросе. Как пишет ТАСС, продолжительность консультаций составила 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи.

Как описал задачу раунда газовых переговоров еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович, нового контракта ждать не стоит, так как главное - сохранить прогресс, достигнутый на переговорах в сентябре.

Подробнее о газовых переговорах в Брюсселе смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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