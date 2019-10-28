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"Верю, что все будет хорошо": Серябкина обеспокоена состоянием Фадеева

19:56
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Певица косвенно подтвердила проблемы со здоровьем

Подопечная продюсера Максима Фадеева Ольга Серябкина прокомментировала информацию о его состоянии.
У Фадеева случился сердечный приступ из-за нервного истощения

Ранее СМИ сообщили, что у 51-летнего Фадеева случился приступ ишемической болезни. 28 октября он вызвал скорую помощь в свой дом в Подмосковье, но от госпитализации отказался. Позже представитель продюсера опроверг проблемы с его здоровьем.

"Это не те темы, которые хочется обсуждать и выносить на обозрение. Скажу только, что нужно беречь себя. В жизни главная ценность – Здоровье. Верю, что все будет хорошо", - написала артистка в своем Instagram. (Орфография и пунктуация автора сохранена – прим.ред.)

Певица не стала уточнять диагноз Фадеева, но тон ее сообщения явно дает понять, что у продюсера все-таки есть проблемы со здоровьем.

Ранее экс-участница группы Serebro Елена Темникова рассказала о романе между Фадеевым и Серябкиной. В ответ Ольга заявила, что романтические отношения у нее были не с Максимом, а с Еленой – якобы они четыре года жили как "девушка с девушкой".

Фадеев, в свою очередь, отказался комментировать слухи о своем романе с Серябкиной, напомнив лишь о том, что уже 30 лет живет в браке со своей законной женой. У супругов есть 21-летний сын Савва.

Помимо этого, в последнее время Фадеев попадает в один скандал за другим. То его обвиняют в плагиате, то он устраивает разборки с певицей Наргиз, то оправдывается за уход из шоу "Голос. Дети". Неудивительно, что на этом фоне у продюсера возникло нервное истощение.

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