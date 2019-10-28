Секретный корабль США вернулся на Землю после двух лет в космосе

Чем конкретно занимался аппарат всё это время - неизвестно

Американский космический челнок X-37B вернулся на Землю и сел на космодроме мыса Канаверал. На орбите он провёл более двух лет. Проект засекречен, и все его цели не раскрываются. По одной из версий, мини-шаттл предназначен для уничтожения космических спутников.

"Успешно приземлившись, X-37B выполнил самый продолжительный на сегодняшний день полёт и успешно справился со всеми поставленными задачами. В рамках этой миссии среди прочего были проведены эксперименты в исследовательской лаборатории военно-воздушных сил, а также была осуществлена доставка небольших спутников", - говорится в сообщении ВВС США.

Что за эксперименты были проведены? Куда доставлялись эти небольшие спутники? И, главное, с какой целью? Ответа, разумеется, нет. Последняя общедоступная информация по поводу этого беспилотного шаттла датируется 1999 годом. Именно с этого момента NASA и компания Boeing приступили к разработке космоплана Х-37В. Изначально планировалось, что он займется ремонтом спутников на орбите. Но уже в 2004 году этот проект под крыло взял Пентагон.

"Он однозначно используется в военных целях. Думаю, этот аппарат несёт на борту малые спутники весом всего несколько килограммов. Он постоянно находится на боевом дежурстве, и если где-то возникнет горячая точка, может выпустить спутники над этим местом. Они обеспечат наземные войска связью, навигацией, разведкой. Это аппарат быстрого реагирования", - пояснил научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Но это лишь одна из версий. Одни эксперты утверждают, что американцы могут использовать шаттл, наоборот, для уничтожения спутников. Другие склоняются к тому, что на X-37B отрабатывают технологии создания боевых космических перехватчиков. Также есть мнение, что на этом космоплане США планируют разместить ракеты или какое-то другое оружие, которое обеспечит им стратегическое превосходство.

Подробности смотрите в репортаже Александра Панюшкина.