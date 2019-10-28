Неожиданная причина смерти дятловцев. Версия шведов

У туристов не осталось возможности сопротивляться

Туристическая группа под предводительством Игоря Дятлова, которая в 1959 году отправилась в поход по Северному Уралу, могла погибнуть от холодного ветра.

К такому мнению пришли шведские исследователи Рикард Хольмгрен и Андреас Лильегрен. Они предположили, что в день перед трагедией студенты совершили сложное восхождение, сильно вспотели и сняли одежду, чтобы ее посушить. По стечению обстоятельств, именно в этот момент задул сильный ветер, и туристы предстали перед стихией неподготовленными.

Дятловцы решили выскочить из сдуваемой ветром палатки и найти укрытие. Первыми замерзли те, кто занимался разведением костра, остальные сняли с них одежду, чтобы согреться, пишет агентство URA.RU.

"Но они уже проиграли гонку с морозом и замерзли один за другим", - заявил Рикард Хольмгрен.

Туристическая группа из девяти человек под руководством Игоря Дятлова погибла в феврале 1959 году вблизи горы Холатчахль в Свердловской области. Тела молодых людей нашли спустя несколько месяцев. Причина гибели туристов до сих пор неизвестна, Следственный комитет зимой 2019 года возобновил расследование этого громкого происшествия.

Существует порядка 75 версий причин гибели туристов - от операции спецслужб до паранормальных явлений. В марте 2019 года СК заявил, что дятловцы погибли из-за схода снежной лавины и неопытности. Отмечалось, что в ночь на 2 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль сошел снежный оползень, спровоцированный ураганным ветром и неправильной установкой палатки.

Видео: Программа "ТВ Центра" "Линия защиты" "Перевал Дятлова. За горами лжи"