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Медведев поручил ускорить рост российской экономики

22:28
  • понедельник
  • 28 октября 2019

В частности, премьер призвал улучшить инвестклимат

В ближайшие годы выпуск российских гражданских судов должен увеличиться в семь раз. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил Дмитрий Медведев.

На встрече обсуждалась стратегия развития судостроительной промышленности в России на ближайшие 16 лет. Документ предусматривает обновление отрасли и максимальную локализацию производства в нашей стране. Как сообщает "ТВ Центр", также в ходе встречи Дмитрий Медведев поставил задачу: экспорт российских кораблей должен вырасти почти в 10 раз - до 25 миллиардов рублей. Без ущерба внутреннему рынку.

"У нас действует большая государственная программа, которую мы приняли, по строительству атомных ледоколов, газовозов, рыболовецких судов. Сейчас наш основной  потенциал сосредоточен в военном кораблестроении, наша страна — одна из немногих, кто предлагает почти всю линейку образцов вооружений. А вот с гражданской продукцией ситуация сложнее. Нам нужно наращивать поставки судов и морской техники на мировой рынок и, конечно, свои приоритеты тоже закрывать", - сказал Медведев.

Премьер также подписал поручения о мерах, направленных на ускорение роста экономики России. По словам Медведева, они направлены на улучшение делового климата, повышение конкурентоспособности, эффективности работы с внутренними финансовыми резервами, реформирование контрольно-надзорной деятельности.

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