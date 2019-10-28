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Трамп назвал имя нового президента России (видео)

20:51
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Президент США опозорился, говоря о Владимире Зеленском

Президент США Дональд Трамп перепутал Россию и Украину, говоря о лидере последней страны Владимире Зеленском. Оговорка, в которой Трамп называет Зеленского "новым президентом России", опубликована на сайте Белого дома.

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"Новый российский президент - хороший человек. Он выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него", - заявил Трамп, комментируя публикацию его стенограммы с Зеленским.

Первыми на ошибку лидера обратили внимание американские журналисты, они также нашли видеозапись этого момента.

Ранее в США разгорелся скандал по поводу возможного импичмента Трампа. Противники американского лидера уверяют, что глава Белого дома якобы требовал от Зеленского расследовать дело против Джо Байдена на Украине. Последний является главным оппонентом Трампа на предстоящих выборах.

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