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Молодая россиянка впала в кому на отдыхе в Турции

21:51
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Она прилетела на отдых с четырехлетней дочерью и пожилой матерью

Турецкие врачи разрешили транспортировать на родину впавшую в кому 31-летнюю россиянку Киру Шиловскую.

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Состояние туристки улучшилось, что дает возможность перевезти пациентку в Санкт-Петербург при помощи санавиации, пишет ТАСС. Все расходы на лечение, организацию и оплату транспортировки и медицинской эвакуации находятся в ведении страховой компании "Ингосстрах".

Кира прилетела в Анталью на отдых вместе с четырехлетней дочерью и пожилой матерью. Семья заселилась в отель Throne Seagate. Спустя несколько дней Кире стало плохо, она забилась в судорогах и потеряла сознание.

"Ничто не предвещало ничего плохого. Утром просыпаюсь - она лежит, лицо перекошено, глаз тоже, полный рот будто чего-то набито", - рассказала piter.tv ее мать.

Сначала врачи заподозрили эпилепсию, однако затем анализы указали на инфаркт головного мозга, пишет интернет-издание "Фонтанка". Речь идет об ишемическом инсульте - такой тип инсульта называют также инфарктом мозга по аналогии с инфарктом миокарда.

На данный момент состояние россиянки оценивается как стабильно тяжелое. Она находится в коме и подключена к системе искусственной вентиляции легких. Бабушка с внучкой улетели в Россию, к Кире прилетели ее друзья, чтобы контролировать ход лечения.

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