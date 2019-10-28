Свадьба по расчету? Лолита обвинила мужа в обмане

Певица полагает, что Дмитрий Иванов лгал ей в течение девяти лет

Певица Лолита Милявская обратится в суд с заявлением о признании её брака фиктивным. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин.

Защитник знаменитости удивился, что пятый муж артистки Дмитрий Иванов решил развестись через суд. "Поскольку у них нет общих детей, можно было развестись через ЗАГС", - отметил юрист в разговоре с РБК.

По его словам, также вскрылись "определенные обстоятельства", которые Милявская отразит во встречном к Иванову иске. Детали раскрывать Жорин не стал.

Изначально сообщалось, что пара приняла обоюдное решение о разводе. Как писала сама Милявская, они не хотят превращаться в людей, которые постоянно выясняют отношения. Однако новые подробности бракоразводного процесса намекают, что мирно разойтись у них не получится.

44-летний фитнес-тренер Иванов был мужем 55-летней Милявской с 2010 года. По слухам, пара рассталась из-за измен Иванова. Сама артистка говорила, что муж грубо с ней обошелся.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен