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Свадьба по расчету? Лолита обвинила мужа в обмане

22:51
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Певица полагает, что Дмитрий Иванов лгал ей в течение девяти лет

Певица Лолита Милявская обратится в суд с заявлением о признании её брака фиктивным. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин.

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Защитник знаменитости удивился, что пятый муж артистки Дмитрий Иванов решил развестись через суд. "Поскольку у них нет общих детей, можно было развестись через ЗАГС", - отметил юрист в разговоре с РБК.

По его словам, также вскрылись "определенные обстоятельства", которые Милявская отразит во встречном к Иванову иске. Детали раскрывать Жорин не стал.

Изначально сообщалось, что пара приняла обоюдное решение о разводе. Как писала сама Милявская, они не хотят превращаться в людей, которые постоянно выясняют отношения. Однако новые подробности бракоразводного процесса намекают, что мирно разойтись у них не получится.

44-летний фитнес-тренер Иванов был мужем 55-летней Милявской с 2010 года. По слухам, пара рассталась из-за измен Иванова. Сама артистка говорила, что муж грубо с ней обошелся.

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