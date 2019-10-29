Резкое сокращение числа моногородов объяснили заботой о россиянах

Такие планы возникли после проверки Счетной палаты

В Госдуме и правительстве обсуждают идею сокращения числа российских моногородов с 321 до 170. Об этом рассказал ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете ГД по экономполитике Павел Склянчук. Пересмотреть перечень моногородов планируется не ранее 2020 года.

"Известия" пишут со ссылкой на Минэкономразвития, что радикального пересмотра списка моногородов не ожидается, поскольку кризисные города не должны оставаться без поддержки.

Идея сокращения числа моногородов возникла после того, как Счетная палата установила, что государственная поддержка таких населенных пунктов не привела к их развитию, а жизнь местных жителей не улучшилась. Ожидается, что уточнение критериев отнесения к моногородам позволит эффективнее оказывать им адресную помощь. Это, в свою очередь, должно облегчить участь граждан. Минэкономразвития направило на рассмотрение в Минфин новую программу поддержки моногородов.

Председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Землянский сказал изданию, что из перечня моногородов будут вычеркивать города, где численность населения не превышает трех тысяч человек и где закрылось градообразующее предприятие.

Депутат Госдумы Альфия Когогина выразила мнение, что населенные пункты, исключенные из числа моногородов, нельзя оставлять без господдержки. Их можно перевести в программу комплексного развития сельских территорий, предложила она.

В 2019 году фонд "Моногорода.рф" должен получить 2,8 миллиарда рублей из федерального бюджета, а с 2020 по 2024-й - еще по 4,7 миллиарда рублей ежегодно. Ранее на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам отвергли предложение по увеличению средств на развитие моногородов. Этот вопрос рассмотрят в очередном бюджетном цикле.