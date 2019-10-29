В Бельгии поддержали выдачу Пучдемона властям Испании

Вопрос об экстрадиции рассмотрят 29 октября

Прокуратура Бельгии согласилась на выдачу бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона властям Испании. Слушания по делу пройдут во вторник, передает "ТВ Центр".

На родине, которую бывший глава Женералитета Каталонии покинул в 2018-м году, ему грозит до 30 лет тюрьмы. Пучдемона обвиняют в растрате государственных средств и незаконном проведении референдума о независимости.

В середине октября по этому же делу испанский суд вынес обвинительные приговоры в отношении 12 каталонских политиков. После этого в автономии начались массовые акции. Накануне демонстранты блокировали входы на железнодорожный вокзал Барселоны.

С начала протестов в Каталонии задержано несколько сот человек. Ущерб от беспорядков правительство королевства оценивает более чем в 7 миллионов евро.