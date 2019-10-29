Чем завершились переговоры по газу в Брюсселе

Итоги прошедших трехсторонних консультаций по газу обсудили в программе "События. 25-й час"

Можно ли назвать результат встречи в Брюсселе прогрессом в решении вопроса? Существует ли компромисс, который устроит все заинтересованные стороны? И удастся ли достигнуть соглашения до нового года?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Пока переговоры идут, это значит, что мы еще не разошлись по разные стороны баррикад и не начали открыто готовиться к "газовой войне". Есть разговор. Если бы Порошенко победил на выборах, этого разговора не было бы вообще", - сказал он.

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