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Украинцы неожиданно обратились к тяжелобольной Заворотнюк

08:26
  • вторник
  • 29 октября 2019

Народ переживает за Анастасию

Родные Анастасии Заворотнюк стали реже рассказывать о происходящем с актрисой. Последняя информация о звезде "Моей прекрасной няни" публиковалась четыре дня назад.
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Поклонники переживают за Анастасию, народ оставил сотни комментариев на стране в Instagram, которая была создана в поддержку Заворотнюк. Как оказалось, Настю любят не только в России.

Среди сочувствующих нашлось немало украинцев. Люди, которые еще не так давно и слышать не хотели о происходящем в Москве, неожиданно обратились к российской актрисе. "Настя, выздоравливай. Киев молится за тебя", "Анастасия, Украина с вами", "Настя, Україна молиться за твоє здоров'я", - написали фанаты Заворотнюк.

Отметим, что актриса много лет дружит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они играли в одном фильме, а после ездили друг к другу в гости. В 2013 году Зеленский и Заворотнюк появились на съемках шоу "Вечерний Киев". Перед телекамерами актеры вели себя как лучшие друзья, подшучивали друг над другом и вспоминали забавные истории.

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Поползли слухи, что Заворотнюк умерла.

Терпеть дальнейшие фейки семья актрисы не смогла. Родственники Заворотнюк создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают ложь СМИ.

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