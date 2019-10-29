"Исторический враг": Россию назвали источником всех проблем Европы

Шведские СМИ призвали ЕС объединиться перед лицом угрозы

Исторический враг Европы – это Россия. И сейчас она одержала очередную победу, пишут шведские СМИ. Не сдерживают Москву даже санкции, введенные Евросоюзом и США.

Перед лицом такого врага странам ЕС надо держаться вместе, считает автор статьи в шведском издании Dagens Nyheter. Тем более, что США, которые до сих пор были "стержнем" НАТО, показали свою слабость.

"Хребет НАТО — США — только что "дезертировал" из Сирии, принеся своих курдских союзников в жертву Турции. И в этой драме главным победителем стала Россия — исторический враг", — говорится в материале. Европа восприняла уход американцев из Сирии с раздражением.

Сирийская победа Владимира Путина во многом способствовала тому, что целесообразность экономических ограничений в отношении Москвы ставится под сомнение их авторами. Но и это еще не все. Российский вопрос продолжает "раздирать" ЕС изнутри. Многие хотят сотрудничества с Москвой – тем более Франция, Греция, Германия и Венгрия, которые всегда стремились к хорошим отношениям с Россией.

Признавая все это, автор напоминает читателям о ситуации с Украиной и Крымом – пока эти вопросы не решатся, ждать отмены санкций не стоит. Евросоюзу надо быстрее вооружаться и не ослаблять давления на Москву, приводит заключение автора "Газета.ру".