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Пока Нино на работе: Виторгана застукали в объятиях молодой красавицы-актрисы

09:05
  • вторник
  • 29 октября 2019

Их заметили в московском баре

23-летняя актриса театра и кино Таисия Вилкова отметила день рождения в караоке-баре "Кадриль" в центре Москвы. На вечеринку 25 октября пришли ее друзья и коллеги, в том числе актер Максим Виторган. 
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СМИ опубликовали фотографию, на которой Виторган приобнимает Вилкову. Девушка широко улыбается, а лицо ее друга приобрело озорное выражение. Кстати, журналисты не заметили на празднике актрису Нино Нинидзе - возлюбленную Виторгана. Пока Максим обнимался с молодой именинницей, Нино выступала на концерте в другом столичном баре. 

Гостями Вилковой также стали актрисы Анна Чиповская и Александра Ревенко, музыкант Антон Севидов, актер Александр Молочников и многие другие. Они пели с именинницей в караоке, выпивали, танцевали – одним словом, веселились на славу. Вечеринка закончилась только под утро, пишет Spletnik.

Таисия Вилкова снялась в таких фильмах, как "Гоголь", "Елки новые" и "Выкрутасы". Она также известна по ролям в сериалах "Деффчонки" и "Склифосовский". 

Напомним, что Максим Виторган был женат три раза. В текущем году он развелся с телеведущей Ксенией Собчак. 

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