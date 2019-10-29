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Спасатели выехали в район землетрясения в Сибири

08:59
  • вторник
  • 29 октября 2019

Отголоски почувствовали жители Кузбасса

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано на юге Новосибирской области. Толчки ощутили даже в Кузбассе - под Кемерово магнитуда составила около 2, в Новокузнецке - около 1.
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Подземные толчки зафиксированы около 08:30 по местному времени в 22 километрах восточнее  Искитима. Отголоски землетрясения ощущались в радиусе 10 километров. Их почувствовали жители деревень Харино, Девкино, Усть-Чема и Белово.

В МЧС сообщают, что отправили в район ЧП три группы специалистов. Они изучат возможные повреждения. Их задача – установить, нет ли опасности обрушения зданий.

Это второе землетрясение в Сибири за последние дни. 10 октября в Иркутске зафиксированы толчки магнитудой 4.

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