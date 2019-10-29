Савченко обиделась на Россию и США за критику "Азова"

Бывший депутат выступила в защиту радикалов

Намерение американских конгрессменов признать украинский батальон "Азов" террористической организацией возмутило бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко. Обижена экс-нардеп и на российскую Госдуму.

По мнению Савченко, боевики националистического полка "Азов" "идейно верят в победу Украины", а само подразделение входит в военные структуры Незалежной.

"Хочу сравнить конгрессменов с госдумовскими парламентариями, которые когда-то приняли решение, что "Правый сектор" (запрещенная в России экстремистская группировка – Прим. ред.) у них считается террористической организацией. Пусть они свои организации разбирают в России и в США, и там разбираются, кто у них террористы, а кто нет", - заявила Надежда.

Основатель и командир националистического батальона "Азов" Андрей Билецкий угрожал Владимиру Зеленскому после визита президента Украины в Донбасс. В Москве отметили, что ситуация высветила первоисточник проблем на юго-востоке Незалежной. Действия радикалов доказывают, что именно они блокируют выполнение минских соглашений.

При этом в штабе операции Объединенных сил в Донбассе заявили, что обосновавшиеся возле линии соприкосновения на юго-востоке страны боевики не имеют никакого отношения к силовым ведомствам Украины и вооружены незаконно, напоминает RT.