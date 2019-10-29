Выяснились жуткие детали смерти экс-солиста "Иванушек" Яковлева

За жизнь звезды слишком рано перестали бороться

Племянница Олега Яковлева заявила, что экс-солиста группы "Иванушки" раньше времени отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Если бы не это решение, Яковлев мог бы выжить, считает Татьяна.

Племянница Яковлева рассказала, что ее дядя находился в коме всего два дня. Однако Александра Куцевол, возлюбленная певца, разрешила врачам отключить его от аппарата искусственной вентиляции легких. "В тот момент, если бы я знала, что встанет такой вопрос, я бы в жизни не отключила, а Саша отключила", - заявила Татьяна в эфире программы "Прямой эфир".

Племянницу звезды также возмутило, что в больнице Куцевол назвала себя женой Яковлева. По мнению Татьяны, Олег и Александра не были официально расписаны. Женщина не верит, что пара зарегистрировала брак в Сербии. Родственница Яковлева подозревает, что Куцевол не стала бороться за жизнь артиста, поскольку ее интересовало лишь его наследство.

Напомним, Олега Яковлева, который злоупотреблял алкоголем, госпитализировали 28 июня 2017 года. Его положили в реанимацию с двусторонней пневмонией, вызванной циррозом печени. Утром следующего дня он умер от остановки сердца. По данным СМИ, наследство Яковлева оценивалось в 200 миллионов рублей. Он владел несколькими квартирами в России и за границей.

Добавим также, что Яковлев был солистом "Иванушек International" с 1998 по 2013 годы. Потом он начал сольную карьеру. Куцевол стала его директором, продюсером и пиарщицей.