Аферисты присваивали квартиры умерших москвичей более 10 лет

Для этого злоумышленники использовали поддельные завещания

В Москве задержали группу мошенников, которая присвоила 15 квартир по поддельным завещаниям. Спецоперация по их поимке проходила по нескольким адресам в столичном регионе. Всего было задержано восемь человек.

"Лидер группы отказался открыть дверь, забаррикадировался в квартире и начал уничтожать документы", - говорится в комментарии МВД России, которое есть в распоряжении ТВЦ.Ru.

Свою преступную деятельность банда вела более 10 лет. Схема была следующая: в архивы реестровых книг вносились фиктивные данные о якобы ранее оформленных завещаниях, сами документы подделывались.

"Участники группы несколько раз перепродавали объекты недвижимости своим сообщникам, которые исполняли роли наследников, покупателей и продавцов", - указали в полиции. В аферу были вовлечены нотариус и его помощники.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. На данный момент обвинение предъявлено пятерым задержанным.