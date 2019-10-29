Кофе животворящий: у напитка нашли еще одно целебное свойство

Его потребление снижает риск развития опасных болезней

Польза кофе в очередной раз подтверждена благодаря исследованиям гастроэнтерологов из Медицинского колледжа Бэйлора в США. Вывод ученых: регулярное употребление напитка снижает риск развития опасных заболеваний.

В эксперименте участвовали более 30 пациентов. Их обследовали методом скрининговой колоноскопии, медики взяли в общей сложности 97 биопсий слизистой оболочки толстой кишки из разных ее сегментов. Затем ученые сравнили разнообразие и распространенность различных бактерий в кишечнике у пациентов с высоким и низким потреблением кофеина.

Догадка ученых подтвердилась: количество бактерий было разным. У любителей бодрящего напитка исследователи нашли больше "хороших" бактерий, которые борются с воспалительными процессами. А вредных микроорганизмов было намного меньше. Врачи пришли к выводу, что достаточное употребление кофеина снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний печени и диабета, сообщает сайт Американской коллегии гастроэнтерологов.