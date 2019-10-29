Дважды разведенный Петренко открыл секрет идеального брака

Он решил не повторять ошибок прошлого с молодой женой

42-летний актер Игорь Петренко, который воспитывает трех дочек со своей третьей женой Кристиной Бродской, раскрыл один из секретов идеального брака.

Звезда фильма "Водитель для Веры" рассказал, что они с женой стараются как можно больше времени проводить вместе. Его напряженная работа этому не мешает.

"Как жена декабриста, [Кристина] едет с дочками со мной на любые гастроли и съемки. Я вынес опыт из предыдущего брака: нельзя расставаться надолго. Так всем табором и ездим. И обходимся без нянь", - цитирует Петренко 7days.ru.

Актер не скрывает своего восхищения перед 28-летней женой, которой, кажется, все по плечу. "У Кристинки хватает сил на все. Она пошла учиться во ВГИК. Пока была беременная, окончила курсы и теперь профессионально работает фотографом - снимает детей. Это непростая специализация!" - рассказал артист.

Петренко и Бродская поженились в 2016 году. За два года до этого у них родилась София-Каролина. В 2017 году Кристина подарила супругу дочь Марию, а еще через пару лет - Еву.

Ранее Игорь Петренко признался, что изменял своей первой жене с актрисой Екатериной Климовой, вместе с которой он ощущал себя словно в космосе. От второго брака у Петренко остались сыновья Матвей и Корней.