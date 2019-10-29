ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дважды разведенный Петренко открыл секрет идеального брака

10:35
  • вторник
  • 29 октября 2019

Он решил не повторять ошибок прошлого с молодой женой

42-летний актер Игорь Петренко, который воспитывает трех дочек со своей третьей женой Кристиной Бродской, раскрыл один из секретов идеального брака. 
Игорь Петренко признался, что сидел в тюрьме из-за убийства человека

Звезда фильма "Водитель для Веры" рассказал, что они с женой стараются как можно больше времени проводить вместе. Его напряженная работа этому не мешает. 

"Как жена декабриста, [Кристина] едет с дочками со мной на любые гастроли и съемки. Я вынес опыт из предыдущего брака: нельзя расставаться надолго. Так всем табором и ездим. И обходимся без нянь", - цитирует Петренко 7days.ru.  

Актер не скрывает своего восхищения перед 28-летней женой, которой, кажется, все по плечу. "У Кристинки хватает сил на все. Она пошла учиться во ВГИК. Пока была беременная, окончила курсы и теперь профессионально работает фотографом - снимает детей. Это непростая специализация!" - рассказал артист.  

Петренко и Бродская поженились в 2016 году. За два года до этого у них родилась София-Каролина. В 2017 году Кристина подарила супругу дочь Марию, а еще через пару лет - Еву. 

Ранее Игорь Петренко признался, что изменял своей первой жене с актрисой Екатериной Климовой, вместе с которой он ощущал себя словно в космосе. От второго брака у Петренко остались сыновья Матвей и Корней. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Игорь Петренко и Кристина Бродская
Игорь Петренко и Кристина Бродская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.