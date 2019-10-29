Сносило остановки: видео мощного урагана на Урале

Свердловская область оказалась во власти стихии

Мощный ураган обрушился на Урал. Самый сильный удар стихии пришёлся на Свердловскую область. Коммунальные службы устраняют последствия.

Минувшей ночью без света остались около 25 тысяч человек. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено. В Екатеринбурге шквалистый ветер сопровождался дождем со снегом. Порывами сносило остановки и срывало кровлю со зданий. Подобная ситуация в Челябинской и Тюменской областях, передает "ТВ Центр".

Непогода надвигается и на столичный регион. В Москве объявлен жёлтый уровень опасности. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. А ночью столбики термометров опустятся до минусовой отметки. Поэтому автомобилистам стоит заблаговременно поменять летнюю резину на зимнюю.