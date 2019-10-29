ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сносило остановки: видео мощного урагана на Урале

11:44
  • вторник
  • 29 октября 2019

Свердловская область оказалась во власти стихии

Мощный ураган обрушился на Урал. Самый сильный удар стихии пришёлся на Свердловскую область. Коммунальные службы устраняют последствия.

Минувшей ночью без света остались около 25 тысяч человек. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено. В Екатеринбурге шквалистый ветер сопровождался дождем со снегом. Порывами сносило остановки и срывало кровлю со зданий. Подобная ситуация в Челябинской и Тюменской областях, передает "ТВ Центр".

Непогода надвигается и на столичный регион. В Москве объявлен жёлтый уровень опасности. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. А ночью столбики термометров опустятся до минусовой отметки. Поэтому автомобилистам стоит заблаговременно поменять летнюю резину на зимнюю.

Читайте также:
Новости по теме
Сильный дождь и ветер
Сильный дождь и ветер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.