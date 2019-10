Трамп показал хвостатого героя операции по уничтожению лидера ИГ

Американский военный контингент остается в Сирии и будет, как заявили в Пентагоне, защищать нефтяные месторождения от террористов. Но совершенно очевидно - во главу угла США ставят исключительно собственные интересы. И тому уже были предоставлены доказательства. Между тем, 29 октября истекают 150 часов - срок, отведённый курдским отрядам на то, чтобы покинуть приграничную с Турцией территорию.

Считанные часы остаются до того момента, когда все курдские отряды самообороны должны быть отведены на расстояние 30 километров от сирийско-турецкой границы. Это один из главных пунктов меморандума, подписанного в Сочи по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Наши военные полицейские содействуют перемещению подразделений, а после вместе с турецкими силами приступят к патрулированию территории.

США, бросившие курдов на произвол судьбы, но не оставившие охрану нефтяных месторождений на том же северо-востоке Сирии, тем временем заявили, что дадут серьезный отпор любым силам, которые будут претендовать на скважины.

"Несмотря на смерть Багдади, ситуация с безопасностью в Сирии остается сложной. Многочисленные государственные и негосударственные субъекты продолжают бороться за контроль над территорией и ресурсами внутри страны. Наша миссия в Сирии сегодня остается такой же, какой она была, когда мы впервые начали операции в 2014 году: обеспечить устойчивое поражение ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории России)", - сказал министр обороны США Марк Эспер.

О том, что на самом деле американских военнослужащих заботит не борьба с терроризмом, а незаконный бизнес, ранее заявляли в нашем Минобороны. Представив неопровержимые доказательства - спутниковые снимки, на которых десятки бензовозов под вооруженной охраной покидают территорию страны.

В Конгрессе США тем временем назревает новый скандал. Демократы настойчиво требуют обнародовать концепцию Дональда Трампа по дальнейшей борьбе с ИГИЛ (организация запрещена в России) и ждут отчета о той самой спецоперации по уничтожению террориста номер один. Но Белый Дом непреклонен.

"Следует отметить, что по закону мы не обязаны информировать членов Конгресса. На самом деле, именно Конгресс и принимал решение, чтобы подобные ситуации не возникали, когда речь, в частности, идет об Афганистане, Сирии и Ираке. Так что это еще один пример того, когда Конгресс устанавливает правила, но не хочет играть по ним", - сказал представитель Белого Дома Коган Хигли.

Делиться данными об уничтожении аль-Багдади Трамп предпочитает через социальные сети. Вот уж третий день порциями выдавая информацию - явно в расчете на рост собственного предвыборного рейтинга. И в этот раз в ход пошла беспроигрышная тема.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw