Звезды шоу-бизнеса бегут от пожаров в Калифорнии (видео)

Огонь подошел вплотную к элитным кварталам

На севере Калифорнии уже 180 тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров. Огонь охватил 22 тысячи гектаров леса и, несмотря на усилия спасателей, прогноз пока неутешительный.

Справиться с разгулом стихии пытаются и в окрестностях Лос-Анджелеса, где горит уже более 100 гектаров. Ситуацию осложняет сильный ветер, который гонит пламя на запад. Всего за ночь площадь пожара увеличилась в пять раз. Под угрозой - знаменитый музейный комплекс Гетти и кампус местного университета. Оттуда уже эвакуируют людей.

Экстренно покидают дома звезды шоу-бизнеса и спорта - огонь подошел вплотную к элитным кварталам. Всего в зоне риска - около 10 тысяч жилых и производственных зданий, к тушению привлечены почти 500 спасателей.