На Урале военный спас ребенка из горящей машины

Он рассказал о происшествии

История, заслуживающая отдельного внимания. В Челябинской области готовятся представить к награде 23-летнего военнослужащего, который, рискуя жизнью, спас ребёнка из горящей машины. Семья мальчика погибла в результате ДТП. После столкновения с другим автомобилем легковушку отбросило в кювет, салон охватило пламенем. Рядом были очевидцы, но только один из них не побоялся прийти на помощь.

В тот момент он не думал, что это опасно. Военнослужащий кинулся к автомобилю, чтобы спасти звавшего на помощь. Силой открыл дверь, на заднем сидении находился мальчик 11 лет.

"Ногой зацеплен был об ремень какой-то. Ремень безопасности, скорее всего. Распутал ногу, вытащил ребенка. И на себе потащил на дорогу", - рассказал лейтенант.

А потом схватил огнетушитель и снова побежал к машине. Мальчик рассказал, что в автомобиле остались его родители и младший брат. Вот только было уже поздно - пламя очень быстро распространилось по салону. За всем этим наблюдали другие люди, которые, так же, как Осман Мамутов, остановились, увидев полыхающую машину, но так и не решились подойти и помочь.

Тем утром они ехали от родственников, отца срочно вызвали на работу. Вдруг на полной скорости навстречу им вылетел легковой автомобиль. Сильный удар, машину отбросило в кювет, где она загорелась. Выживший ребёнок сейчас находится в Челябинской областной детской больнице. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает - отделался сотрясением мозга и травмой живота. Впрочем, если бы ребенок провел в машине еще пару минут, говорит главный врач больницы, то всё могло бы обернуться иначе.

В части, где служит Осман, о его геройском поступке тоже знают. А в областном ГИБДД готовят документы для представления 23-летнего танкиста к награде.

Елена Макарова, "ТВ Центр".