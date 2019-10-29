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Константин Богомолов впервые пришел на заседание Директорской ложи

11:58
  • вторник
  • 29 октября 2019

Руководители культурных учреждений обсудили профессиональные проблемы

В Москве состоялось десятое - юбилейное - заседание Директорской ложи театров. Больше 150 руководителей культурных учреждений традиционно собрались в особняке Смирнова, чтобы обсудить профессиональные проблемы. Говорили о развитии образовательных программ, реконструкции сценических площадок. Но главное - о том, что в театрах важны не только формы, но и содержание.

Сбор гостей директорской ложи вполне может потягаться с оскаровской церемонией. Вслед за народным артистом России Александром Герасимовым  поднимается солист Ла Скала Алессандро Сваб. В зале уже собрались всемирно известные художники,  драматурги, режиссёры.

Тех, кто на заседании впервые, видно сразу. Они с трудом верят в происходящее. Золотое правило Директорской ложи "говорить - честно,  помогать - адресно" уже доказало свою действенность. На 10-м юбилейном заседании собрались руководители полутора сотен театров, концертных залов, высших учебных заведений. Говорят о реконструкции знаменитых сценических площадок и  открывшихся возможностях.

Опыт и мудрость собравшихся позволяют им быть предельно критичными. Мэтры говорят - при такой колоссальной помощи должна быть и соответствующая отдача.

"Наши здания подчас бывают более значительны и содержательны, - техника, технология - чем то, что может показать театр", - отметил ректор Высшего государственного театрального училища им. Щепкина Борис Любимов.

Здесь многим важна и форма, и содержание. "Я был на спектакле "Три сестры", где костюмы носили, они были в современном. А на экранах - там маленькие экраны, соединенные в большой - шел футбол. Ну как-то ново, но мне непонятно пока! Театр - это всё-таки классика", - говорит заслуженный художник России Никас Сафронов.

Слышал ли эту рецензию режиссёр Константин Богомолов, неизвестно. Но его душевное состояние спокойным никак не назовешь. Он впервые на заседании Директорской ложи, да еще и как худрук.

"Я надеюсь, всё пройдет хорошо. Немножко волнуюсь. Но, с другой стороны, я чувствую большую поддержку от профессионального сообщества и директората. И меня это вдохновляет и успокаивает", - сказал режиссер.

Еще один источник вдохновения - набирающая обороты программа "Школа в театр" и "Театр - в школу". Лучшие постановки для детей будут идти не только на прославленных сценах, но и создаваться в процессе совместного творчества.  Возможности колоссальные. Директорская ложа гарантирует.

Ольга Стрельцова, Алексей Овчинников, "ТВ Центр".

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Заседание Директорской ложи театров
Заседание Директорской ложи театров
Заседание Директорской ложи театров
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