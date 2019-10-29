Евросоюз устал от нерешительной Британии

Брюссель согласился отложить Brexit до 31 января 2020 года

Развод Великобритании и Евросоюза снова откладывается. Брюссель одобрил отсрочку "Брекзита" (Brexit) на 3 месяца. Борису Джонсону пришлось согласиться с новой датой, хотя ранее он заявлял, что лучше окажется мертвым в сточной канаве, чем пойдет на это. Парламент в очередной раз отверг идею досрочных выборов. 29 октября премьер намерен внести новый законопроект, который позволит ускорить досрочные выборы в парламент.

Большинство в Палате общин голосует против "развода" с Европой на условиях Джонсона и против досрочных выборов в сам парламент, на чем настаивает премьер в надежде выйти из этого тупика.

"Этот парламент больше не может держать страну в заложниках. Миллионы британцев и представители бизнеса не могут строить планы даже на ближайшее время. И я не намерен больше терпеть такого паралича и стагнации. Мы должны заменить этот нефункционирующий парламент новым, который сможет осуществить "Брекзит" для того, чтобы страна двигалась дальше", - сказал Борис Джонсон.

После оглашения результатов Джонсон обвинил политических противников в трусости и пообещал предпринять новую атаку. У него уже готов законопроект, который позволит назначить дату внеочередных выборов простым большинством Палаты общин - сейчас для утверждения требуется две трети голосов. Премьер таким образом рассчитывает на поддержку однопартийцев-консерваторов. Но, судя по последнему голосованию, несогласных с Борисом все равно больше. Против идей премьера в полном составе лейбористы и либерал-демократы.

Тем не менее, в Брюссель ушло письмо с просьбой об очередной отсрочке. Отправлять такие послания - прерогатива премьер-министра. Но на формуляре с Даунинг-стрит нет ни имени, ни подписи. Тем не менее, все участники ЕС отреагировали на документ положительно. Более того, в Брюсселе настолько устали от неопределившейся ветреной Британии, что приняли отсрочку заочно, не посчитав нужным даже собраться для обсуждения.

"Брекзит" отложен до 31 января 2020-го. Но у Лондона есть шанс провести развод с Европой в этом году. Если Палата общин все же ратифицирует соглашение. Для Джонсона это вопрос не только политической репутации. Ведь он обещал скорее умереть в сточной канаве, нежели согласиться на уступки несговорчивым парламентариям.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".