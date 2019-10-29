Малкин оправдался за американский паспорт

Хоккеист назвал США своим вторым домом

Российские законы не запрещают иметь второе гражданство – так что известный хоккеист Евгений Малкин не видит ничего плохого в том, что у него американский паспорт. Нападающий "Питтсбурга" и сборной России при этом признает, что борьба США против России ему не нравится.

Информацию об американском паспорте Малкина ранее обнародовал юрист Дмитрий Мачихин, помогающий хоккеисту вести бизнес в США. Факт второго гражданства выяснился во время расследования дела о вложениях хоккеиста в мошеннический проект, который был связан с криптовалютами.

Евгений Малкин в этом деле был соучредителем и "лицом" проекта. Его юрист утверждает, что хоккеист сам не принимал участия в бизнесе, полностью доверяя партнерам. По мнению адвоката, спортсмен избежит юридической ответственности – хотя, конечно, репутация его пострадает. Сообщается, что Евгений вложил в проект около 4 миллионов долларов. Сам Малкин говорит, что он в этой ситуации – "хороший парень".

Что касается американского гражданства, то Малкин подтвердил наличие у него американского паспорта. В этом, уверен хоккеист, нет ничего странного – ведь США его второй дом.

"У моего ребенка американский паспорт. Он может пойти здесь в школу. США является моим вторым домом, я нахожусь здесь тринадцать лет, здесь моя жена", - цитирует хоккеиста издание Triblive. Малкин признается, что совсем не переживает по этому поводу.