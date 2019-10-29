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Смертельная вечеринка: три трупа обнаружены в центре Москвы

10:32
  • вторник
  • 29 октября 2019

Молодые люди употребили сильнодействующее вещество

Трагедией окончилась вечеринка в одной из квартир в центре Москвы. Три человека скончались, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.
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Об инциденте на улице Бакунинской стало известно вечером 28 октября. Полиция полагает, что участники веселья употребили некое сильнодействующее вещество. Затем они один за другим стали терять сознание.

Как сообщает "МК", 31-летняя Анастасия и  32-летние Евгений и Сергей скончались от отравления. Госпитализирована женщина 23 лет. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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