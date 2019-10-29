Смертельная вечеринка: три трупа обнаружены в центре Москвы

Молодые люди употребили сильнодействующее вещество

Трагедией окончилась вечеринка в одной из квартир в центре Москвы. Три человека скончались, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об инциденте на улице Бакунинской стало известно вечером 28 октября. Полиция полагает, что участники веселья употребили некое сильнодействующее вещество. Затем они один за другим стали терять сознание.

Как сообщает "МК", 31-летняя Анастасия и 32-летние Евгений и Сергей скончались от отравления. Госпитализирована женщина 23 лет. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.