Михалкова рассказала о враге, вынудившем ее уйти из "Уральских пельменей"

Сейчас график звезды расписан на недели вперед
36-летняя актриса Юлия Михалкова впервые объяснила свой уход из шоу "Уральские пельмени" и приоткрыла завесу тайны над личной жизнью.
Телезвезда, которая недавно переехала из Екатеринбурга в Москву, полгода готовилась к свободному плаванию в мире шоу-бизнеса. Сейчас она работает над своим ток-шоу и снимается в кулинарной передаче. О расставании с "Пельменями" не жалеет.
"Понимаете, для актера главный враг - творческая стабильность. Играть по накатанной, оставаться заложником одного образа - прямой путь к печальным самоповторам и забвению. Я достигла в "Пельменях" потолка, почувствовала - переросла. Мне предлагали варианты, просили остаться. Но в мыслях и планах я была уже далеко..." - цитирует актрису "СтарХит".
График Михалковой расписан на недели вперед. По словам актрисы, она работает круглые сутки напролет, поэтому времени на личную жизнь не хватает. Сердце звезды пока остается свободным. О семье она не задумывается.
"Это не вынужденный несчастный трудоголизм, а образ жизни. Некоторые удивляются: если я постоянно на съемках, гастролях, то когда же трачу время на себя? Сцена и есть мое все. Полностью поглощена творчеством, оно затмевает все другие интересы", - заявила актриса.
Еще она призналась, что не готова бросить сцену ради любимого человека. По ее мнению, отношения вносят разнообразие в жизнь, но не заменяют творчество и работу.
Михалкова также намекнула на то, что ее избранником способен стать лишь успешный и состоятельный человек: "Важны не деньги как таковые - они лишь следствие определенных качеств: целеустремленности, активности, порядочности, работоспособности. Для меня социальное положение - признак достойного мужчины. Но отнюдь не решающий фактор".
Ранее поклонники заметили, что после переезда в Москву актриса сильно изменилась. Она стала ярче краситься, принялась закручивать волосы и, кажется, пристрастилась к фотошопу.
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