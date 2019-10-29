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Россияне признались в своих главных страхах

11:06
  • вторник
  • 29 октября 2019

Список почти не поменялся за 25 лет

Россияне признались, чего они боятся больше всего. Главным страхом по-прежнему остается болезнь близких.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на опрос "Левада-центра", за здоровье своих детей и близких боится 61% россиян. Война пугает 42%, а 22% больше всего боятся стихийных бедствий. Еще 31% россиян боится бедности, а 15% опасаются лишиться работы.

Среди других страхов россиян — нападение бандитов, произвол и заражение СПИДом. Социологи отмечают, что за 25 лет список фобий граждан России не сильно изменился. Однако в этом году число тех, кто боится войны, вырос вдвое по сравнению с прошлым годом.

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