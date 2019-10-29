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Ирина Толмацкая рассказала, как живет сын Децла

11:21
  • вторник
  • 29 октября 2019

Бабушка уже несколько месяцев не видела Тони

Кирилл Толмацкий скончался почти девять месяцев назад. Поначалу смерть Децла сблизила его семью, родители рэпера стали общаться со своим внуком Тони.
Вдова Децла показала изуродованное шрамами лицо и тело

Однако после похорон вдова артиста внезапно оборвала все связи и исчезла. 13-летний Тони сделал несколько громких заявлений о своем отце и, получив в ответ шквал критики, удалился из соцсетей. Что происходит с мальчиком сейчас, неизвестно.

Поклонники спрашивают в Instagram вдовы Децла Юлии Толмацкой, как живет Тони, но модель игнорирует подобные вопросы. Бабушка подростка более разговорчива, но в основном она жалуется на непутевую избранницу сына.

Из множества постов и комментариев на странице Ирины в соцсети понятно, что с наследником Децла все хорошо. "Единственное, что я знаю о Тони, так это то, что он ходит в школу. И это уже большой плюс. Я рада, что мальчишка социализируется. Я очень скучаю по нему", - заявила Толмацкая.

По ее словам, Тони хотел остаться с бабушкой, но резко передумал, даже появилась неприязнь. "Не хочу говорить ничего плохого, но, наверное, кто-то находится рядом и настраивает его против меня", - отметила она.

Сейчас Ирина просит умершего сына оберегать наследника. "Я хочу, чтобы мальчик вырос хорошим, добрым, отзывчивым, думающим и имеющим свой характер и стержень", - заключила Толмацкая.

Напомним, Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в ночь на 3 февраля в результате острой сердечной недостаточности. Рэперу было 35 лет. Его похоронили на Пятницком кладбище в Москве.

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