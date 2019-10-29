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В полуфинал чемпионата KidSkills вошли более 1500 юных москвичей

11:28
  • вторник
  • 29 октября 2019

Теперь детям предстоит выполнить задания по одной из 10 дисциплин

Более 1,5 тыс. юных москвичей прошли в полуфинал KidSkills. Все они дошкольники и ученики младших классов, сообщили в мэрии Москвы.

За право участвовать в этом этапе чемпионата боролись более 3 тысяч детей из 380 образовательных организаций. Во время отборочного тура они должны были подготовить свои проекты и загрузить их на официальный сайт чемпионата.

Теперь детям предстоит выполнить задания по одной из 10 дисциплин. Участники полуфинала покажут, чему они научились во время серии мастер-классов.

В финал чемпионата смогут пройти до 20 команд в каждой дисциплине. Заключительный этап соревнований пройдет с 18 ноября по 18 декабря.

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