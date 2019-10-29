Известные спортсмены проведут мастер-классы в столичных школах

Уроки будут проходить по апрель 2020 года

В московских школах стартовал образовательный проект "Урок с чемпионом". В ноябре и декабре мастер-классы по баскетболу, гандболу и мини-футболу для учеников проведут известные спортсмены.

Столичные школьники потренируются с олимпийским чемпионом Денисом Кривошлыковым, чемпионкой Европы Оксаной Рахматулиной, игроком баскетбольного клуба МБА Никитой Бариновым и игроком сборной России по мини-футболу Ромуло Алвесом Нобре.

"Уроки будут проходить с октября 2019 года по апрель 2020 года", - сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Атлеты расскажут детям о своем пути к успеху, а также о том, как спорт стал частью их жизни. Уроки пройдут в разных форматах - это может быть беседа, мастер-класс или тренировка. Школьники смогут взять автограф, задать интересующие вопросы и сделать селфи с чемпионом.