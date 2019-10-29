ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичи за две недели оставили работникам "скорой" 3 тыс благодарностей

11:30
  • вторник
  • 29 октября 2019

Чаще всего их благодарили за высокую скорость и профессионализм

Арт-объект "Про100спасибо" собрал 3 тысячи благодарственных писем. Все они адресованы сотрудникам московской скорой помощи. Объект установлен у здания НИИ имени Склифосовского.

Как рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.Пучкова Николай Плавунов, каждый день более 200 горожан приходили к инсталляции, чтобы оставить слова в адрес врачей, фельдшеров и медицинских сестер скорой помощи.

Чаще всего их благодарили за высокую скорость, профессионализм и спасение своей жизни и жизни своих близких. Все благодарственные записки мы будем хранить в музее скорой помощи.

Главное сегодня
Арт-объект "Про100спасибо"
Арт-объект "Про100спасибо"
Арт-объект "Про100спасибо"
Арт-объект "Про100спасибо"
Арт-объект "Про100спасибо"
Арт-объект "Про100спасибо"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.