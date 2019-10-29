Москвичи за две недели оставили работникам "скорой" 3 тыс благодарностей

Чаще всего их благодарили за высокую скорость и профессионализм

Арт-объект "Про100спасибо" собрал 3 тысячи благодарственных писем. Все они адресованы сотрудникам московской скорой помощи. Объект установлен у здания НИИ имени Склифосовского.

Как рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.Пучкова Николай Плавунов, каждый день более 200 горожан приходили к инсталляции, чтобы оставить слова в адрес врачей, фельдшеров и медицинских сестер скорой помощи.

Чаще всего их благодарили за высокую скорость, профессионализм и спасение своей жизни и жизни своих близких. Все благодарственные записки мы будем хранить в музее скорой помощи.