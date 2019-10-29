Экстренная операция? Градский обратился к поклонникам

В его жизни грядет важное событие

69-летний певец и композитор Александр Градский рассказал о своем самочувствии на фоне слухов об экстренной операции.

"Со здоровьем у меня все нормально", - цитирует Градского Teleprogramma.pro. 3 ноября музыкант собирается отмечать юбилей. Он пригласил всех поклонников на свое выступление в концертном зале Москвы.

Ранее СМИ сообщили, что Александру Градскому провели сложную операцию по замене суставов ног. По слухам, народного артиста России видели в инвалидном кресле в Останкино. Поговаривали, будто музыкант находится в подавленном состоянии и не собирается отмечать юбилей.