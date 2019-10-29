Под покровом темноты: Зеленский ночью прокрался на передовую

Инициаторов поездки отругали за безрассудство

Ночную поездку Владимира Зеленского на передовую в Донбассе придумали дураки. Так характеризует инициаторов совершенного под покровом ночи тура бывший представитель Незалежной в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный. Он и рассказал журналистам о том, что был еще один визит Зеленского на линию соприкосновения – кроме того, который показали по телевидению.

"Идет очередная серия кино на фронте. Вам любой военный скажет: какой дурак придумал эту поездку на передок? Потому что, кроме того, что мы видели, была еще одна поездка. Ночная поездка на переднюю линию. Кто будет отвечать за это?", - возмутился Бессмертный.

Украинский политик подчеркнул, что инициаторы таких поездок "не дружат с головой" - ведь Зеленский, помимо того, что президент, еще и Верховный главнокомандующий, передает Еспресо TV.

В сюжете из Донбасса, который днем ранее демонстрировали украинские телеканалы, украинский лидер вступил в перепалку с националистами, обосновавшимися на линии соприкосновения. Зеленский заявил, что ему все равно, с кем заключать перемирие, главное для него – остановить войну. Позже выяснилось, что вооруженные люди в военной форме находились в поселке Золотой незаконно.