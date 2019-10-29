Как молодожены: Высоцкая и Кончаловский показали нежность на людях

Супруги по-прежнему смотрят друг на друга с любовью

46-летняя актриса и телеведущая Юлия Высоцкая поразила итальянскую публику стильным нарядом. Вместе с мужем - 82-летним режиссером Андреем Кончаловским - она появилась на красной дорожке кинофестиваля в Риме.

Высоцкая позировала перед фотографами в белой рубашке свободного кроя и черных брюках. Ее образ дополнили золотые украшения и красная сумочка через плечо. Стройная фигура актрисы, которая изнуряет себя многодневным голоданием, привлекла немало заинтересованных взоров среди итальянцев. Кончаловский в костюме и длиннополой шляпе выглядел не менее стильно.

Высоцкая и Кончаловский женаты больше 20 лет, однако на публике они ведут себя так, будто их роман только начался. Они смотрят друг на друга влюбленными глазами, обнимаются и обмениваются ласковыми прикосновения, мило улыбаются и смеются.

В Риме Кончаловский представил свой новый фильм "Грех", который рассказывает об итальянском скульпторе Микеланджело. По словам режиссера, бюджет картины превысил один миллиард рублей. Большую часть этой суммы предоставили частные инвесторы, однако Минкультуры тоже внесло свою лепту.

Отметим, что Высоцкая замужем за Кончаловским с 1998 года. У них родились дочь Мария и сын Петр.