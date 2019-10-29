Мать умершего от голода на Урале младенца лишили двоих детей

Женщина оставила 9-месячного сына без еды и воды

Двое малолетних жителей Златоуста в Челябинской области помещены в реабилитационный центр. Их забрали у матери после того, как умер от голода их младший брат.

По факту смерти 9-месячного малыша возбуждено уголовное дело. Тело ребенка дома обнаружила бабушка.

"25 октября 2019 года в квартире одного из домов города Златоуста обнаружено тело девятимесячного мальчика. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено", – говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным местных СМИ, 21 октября жительница Златоуста ушла из дома вместе со старшим семилетним ребенком, оставив младших – трехлетнего и девятимесячного – одних дома, без еды м воды. Вернулась женщина только через два дня. Обнаружив погибшего младенца, мать забрала среднего ребенка и ушла.

Предположительно, ребенок скончался от голода. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Двоих детей в возрасте трех и семи лет на время поместили в реабилитационный центр. Действиям работников социальных служб и органов опеки, где семья состояла на учете, будет дана уголовно-правовая оценка.