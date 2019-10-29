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Городской праздник выпускников впервые пройдет в "Лужниках"

12:03
  • вторник
  • 29 октября 2019

Выпускные вечера пройдут 23-24 июня

В следующем году выпускные вечера в Москве пройдут 23-24 июня и завершатся до шести утра. Такое решение принято на заседании президиума правительства столицы.

Впервые традиционный городской праздник выпускников пройдет на территории комплекса "Лужники". В предыдущие годы он проводился в Парке Горького.

Кроме того, правительство утвердило состав оргкомитета по подготовке и проведению выпускных вечеров. Его возглавила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В 2019 году в выпускных вечерах приняли участие 55,3 тысячи человек. Более 22 тысяч из них посетили праздник в парке Горького.

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