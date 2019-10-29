Газовые баллоны разлетелись по МКАД после ДТП с грузовиком (видео)

На месте инцидента находятся экстренные службы

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошла авария – там из грузовика выпали газовые баллоны. Они повредили три легковушки. В результате происшествия никто не пострадал, сообщил во вторник представитель столичных экстренных служб.

"На 40-ом километре МКАД из грузовика выпали пустые газовые баллоны", - сказал он РИА Новости, добавив, что детали инцидента устанавливаются.

Со своей стороны Центр организации дорожного движения сообщает в своем Twitter, что в результате ДТП грузовик перевернулся. Движение транспорта на месте инцидента ограничено.